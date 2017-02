Te quiero, máquina

ESTEBAN CAÑAMANES MEDRANO, PSICÓLOGO CLÍNICO Y SEXÓLOGO

¿Haremos el amor con robots?

No, no creo. Lógicamente siempre habrá alguna persona de precario equilibrio psicológico, pero no será algo generalizado. Cuando tenemos sexo no sólo buscamos la descarga orgásmica, si así fuera nos bastaría con la masturbación, sino que también buscamos ser elegidos por otra persona, el contacto con su piel, el sentirnos el centro de su vida por un rato, la fantasía de fusión con otro... Es decir, aspectos que no podrá dar una máquina.

¿Deberíamos prepararnos para el advenimiento de la robótica sexual?

No. Deberíamos profundizar en la libertad sexual, pero buscando encuentros de calidad. Quiero decir, encuentros en los que cada uno sea profundamente uno mismo, en el que haya creatividad en cada uno, espontaneidad y respeto, o sea, satisfacción profunda. Esta sería la mejor forma de frenar esa supuesta amenaza de la llamada robótica sexual.

¿Cuáles son los peligros de relacionarnos con máquinas sexuales? ¿Y las ventajas?

El peligro lo veo en que luego se intente extrapolar el modelo (sobre todo por parte de los más jóvenes) a la relación con los demás, es decir, que tratemos a las personas como si fueran la máquinas. Y ventajas no le veo ninguna.