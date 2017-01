Tres ‘apps’ que permiten recuperar mensajes embarazosos una vez enviados

2017 puede ser el año en el que WhatsApp conceda una de las peticiones más demandadas por muchos de sus 1.000 millones de usuarios: la posibilidad de dar marcha atrás y recuperar mensajes enviados por error o aquellos de los que nos arrepentimos segundos después de mandarlos. Y todo con la esperanza de que el destinatario aún no lo haya leído, claro está. Aunque sus responsables no han comentado nada al respecto, el pasado diciembre varios medios se hicieron eco de unas capturas de pantalla que muestran las pruebas realizadas con una versión beta de WhatsApp para iOS en las que esta función se hace realidad gracias a un nuevo botón llamado Revoke. A la espera de conocer si todo se queda en simples rumores o no, lo cierto es que Telegram acaba de adelantarse con la incorporación de funcionalidades de este tipo en la versión 3.16 de su app, pero, además, desde hace tiempo existen otras aplicaciones capaces de rescatar esos mensajes embarazosos. Estas son algunas de ellas.

IMbee, una de las pioneras

De origen español y creada en 2013, IMbee fue una de las apps de mensajería pioneras en lo de incluir el borrado de mensajes en remoto, haciéndolos desaparecer de los teléfonos y tabletas de los destinatarios. Ignasi Casanovas, uno de sus fundadores, comenta a EL PAÍS Tecnología que en aquel momento, en el que la app se llamaba Woowos, la idea era asentarse entre los usuarios particulares, pero finalmente decidieron reenfocar su producto hacia el entorno empresarial, de tal modo que ahora su solución es parte de una completa plataforma de comunicaciones para compañías, aunque las versiones gratuitas para iOS y Android aún se pueden descargar para uso individual.

La última actualización de Telegram acaba de extender la posibilidad de eliminar los envíos realizados en el resto de chats y grupos

Eso sí, para comunicarnos con nuestros contactos personales es necesario que éstos también tengan descargada IMbee y para avisarles de que lo hagan no es posible enviar invitaciones desde la propia app (una funcionalidad que sí está disponible para las empresas). Después, el uso es bastante similar al de WhastApp, con la particularidad de que si enviamos un mensaje con algún error o del que nos arrepentimos, basta con pulsar sobre él y elegir la opción Borrar para eliminarlo de los dispositivos de los destinatarios, aunque debe hacerse rápido para asegurarse de que no será leído por el otro usuario (o usuarios, si se ha enviado a un grupo). En cualquier caso, en la pantalla de los receptores aparecerá un mensaje indicando que en ese espacio antes había un mensaje que ha sido suprimido por el emisor del mismo. Ante cualquier duda sobre el funcionamiento de IMbee, una vez descargada se recomienda contactar por chat con el servicio de atención al cliente, donde resuelven cualquier consulta al instante.

On Second Thought, el regreso del SMS

Lanzada hace dos años, esta app, cuyo nombre podría traducirse como “Pensándolo mejor…”, es utilizada en 190 países por 90.000 usuarios de Android, aunque sus desarrolladores ya han puesto en marcha un programa beta para crear la versión para iOS. Se trata de una aplicación que permite recuperar mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) siempre y cuando no haya transcurrido un corto periodo de tiempo definido por el emisor, con un máximo de 60 segundos. Una vez que se escribe el mensaje y se pulsa en Enviar, comienza a contar el tiempo y el usuario tiene dos opciones antes de que se agote: deslizar el contenido a la derecha o a la izquierda. Si hace lo primero, borrará el mensaje para siempre antes de que se entregue al receptor, mientras que si se decanta por lo segundo lo recuperará y tendrá la opción de corregirlo para volverlo a enviar correctamente. Para que funcione, no es necesario que los destinatarios tengan instalada On Second Thought, pero la pega es que cada SMS y MMS enviado a través de ella después debe pagarse al operador, algo a lo que los usuarios ya no están acostumbrados desde que aparecieron las apps gratuitas de mensajería instantánea.

Privates, al estilo de Snapchat

A punto de cumplir su primer año, puesto que se presentó en abril de 2016, Privates es una aplicación que parece competir con Snapchat y Telegram en cuanto al envío de mensajes efímeros que se autodestruyen en el tiempo determinado por el emisor, así como en opciones de seguridad que avisan si alguien realiza una captura de pantalla del contenido compartido en privado. Pero, además, otra de las ventajas de esta app es su botón Recall, gracias al cual es posible borrar los mensajes embarazosos siempre y cuando no hayan sido abiertos por los destinatarios. Los desarrolladores de Privates afirman que la eliminación se realiza incluso en los servidores de la aplicación, por lo que realmente es como si esos mensajes suprimidos nunca hubieran existido.

De momento, está disponible únicamente para dispositivos iOS.