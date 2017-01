Nintendo Switch: por qué tu hijo te va a pedir esta consola

Presentación de la Nintendo Switch. R. WITTEK (EFE) / Efe

Precedida por la música pinchada por un disc-jockey y una psicodélica puesta en escena repleta de luces, el presidente de Nintendo, acompañado por varios ejecutivos de la empresa, ha presentado hoy en Kioto todos los detalles de Switch, su esperada nueva consola de sobremesa.

Puede conectarse al televisor como cualquier otra, pero también puede ser usada como una tableta o como una consola portátil gracias a la pantalla de alta definición de 6,2" pulgadas que incorpora. Sus controles, los Joycon, se pueden quitar y poner, permitiendo jugar al consumidor en las tres configuraciones posibles. Es el mayor aliciente de un producto diseñado para acabar con el terrible desempeño de la Wii U presentada en 2012, que no ha logrado atraer al público debido a la confusa comunicación de Nintendo y la ausencia de grandes títulos como The Legend of Zelda o un Super Mario en tres dimensiones.

Una consola híbrida para jugar "cara a cara"

Esta consola está dirigida a los millenials y a lo social. Se invita a jugar con los amigos y la familia como en las consolas de siempre, a diferencia de la oferta de la competencia que depende casi exclusivamente del juego online. Con Switch vienen incluidos dos Joycon. Esto hace posible el juego multijugador en una sola consola sin requerir la compra de un mando adicional. Cada uno de ellos incorpora todos los botones necesarios para operar como un controlador estándar.

Los Joycon incorporan sensores de distancia, infrarrojos y un nuevo sistema de vibración que permite sentir lo que ocurre dentro del juego. Yoshiaki Koizumi aseguró que, por ejemplo, estos pequeños mandos son capaces de representar a la perfección la sensación de tener un vaso en la mano en la que caen hielos. Es un guiño al innovador mando de Wii, una de las consolas más exitosas de la historia.

Combatir en un ring virtual imitando los directos de los púgiles es posible con Switch. También enfrentarse en un duelo de revólveres como en las películas del Oeste o jugar al popular Minecraft. Es una consola dirigida a los millenials, en diseño y comunicación, no olvida a su gran público: las familias y los niños. También se pueden disputar partidas de hasta ocho jugadores empleando varias consolas Switch, ya que son capaces de intercomunicarse entre ellas.

"Nintendo siempre persigue nuevas formas de entretenimiento con las que brindar sonrisas al mundo", dijo Tatsumi Kimishima, director y presidente de Nintendo, haciendo referencia a la tradición innovadora de la compañía para ofrecer nuevas formas de jugar a videojuegos como los nuevos Joycon de Switch.

Su precio de 329,95 euros está por encima de las previsiones de los analistas y su batería, de entre 2 horas y media y seis horas y media, podría ser escasa en muchas situaciones. Sobre todo si es comparada con la de un smartphone. La acción cayó más de un 5% tras la presentación.

Su potencia no es equiparable a la que ofrece una PlayStation 4 o una Xbox One debido a las limitaciones de tamaño, disipación de calor y capacidad de la batería. Es hardware portátil, pero mucho más potente que la Nintendo 3DS.

Servicio 'online' de pago

La compañía con sede en Kioto sigue los pasos de Sony y Microsoft y ofrecerá la posibilidad de jugar en línea a través de una suscripción mensual por un importe que todavía se desconoce.

Sony tiene más de 20,8 millones de suscriptores, según los últimos datos de junio, y suponen una importante fuente de ingresos para la compañía. A cambio, se ofrecen servidores para los videojuegos, descuentos exclusivos y juegos gratuitos cada mes. Nintendo adoptará una estrategia similar y regalará con la suscripción algunos títulos de NES y SNES adaptados con características online.

Switch contará con un botón para capturar imágenes y vídeos de los videojuegos para ser compartidos en redes sociales, algo que ya incluye la competencia. El chat de voz será integrado en una aplicación que lanzarán para smartphones en lugar de ser incluido en el sistema operativo de la consola. Un movimiento extraño del que la compañía ofrecerá más detalles en las próximas semanas.

Un catálogo de salida algo discreto con tres grandes bazas

Pese a la larga espera y la necesidad de Nintendo porque la consola sea un éxito rotundo, el catálogo de salida no será muy amplio. Eso sí, el 3 de marzo saldrá junto a ella el nuevo The Legend of Zelda: Breath of The Wild, un título llamado a ser la estrella de la generación por su mundo abierto, toques de rol y cinemáticas narrativas mucho más trabajadas que en entregas anteriores.

En verano saldrá la secuela de Splatoon, el primer juego de disparos de Nintendo que fue el inesperado éxito de Wii U y un auténtico fenómeno en japón. Es una de las principales bazas de la compañía para atraer el interés de los jugadores. Contará con más escenarios, ropas y armas junto a una jugabilidad que parece haberse trasladado a la perfección a un mando sin pantalla. El juego podría cautivar a los jóvenes españoles que no pudieron probarlo en su día debido a la escasa adopción de la Wii U.

El broche lo pondrá un nuevo Super Mario de tres dimensiones, muy colorido y con una amplia diversidad de escenarios y personajes que se mostraron en el escaso minuto de tráiler. Podrá ser el gran éxito de las Navidades.

La gran sorpresa fue la secuela de Xenoblade, un título aclamado por la crítica pero que sufrió de una escasa distribución en Europa. También contará con otros estudios como EA con su saga FIFA o Bethesda con su 'RPG' Skyrim.

Switch sustituirá a Wii U y Nintendo 3DS, aunque la compañía no haya cesado todavía la producción de esta última. Pese a ello, su puesta en escena no ha sido estelar debido a su precio, catálogo de salida y apoyo de estudios de terceros.