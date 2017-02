Las diez ‘apps’ que más batería, datos y memoria consumen

Dos horas y cuarenta minutos. Ese es el tiempo que necesita Pokémon Go para agotar por completo la batería de un móvil cargada al 100%, según las pruebas realizadas por Avast Software con un Samsung Galaxy S6. La voracidad de este juego no debería extrañarle a nadie, ya que combina diversas utilidades simultáneamente con el fin de enriquecer cada partida: realidad aumentada, gráficos 3D, localización por GPS, cámara, altavoces… Pero lo sorprendente es que, aun así, esta aventura gráfica no se encuentra entre las diez aplicaciones móviles que más batería, espacio de almacenamiento y tarifa de datos consumen cada vez que el usuario las utiliza. En concreto, según el reciente informe de Avast Software, realizado a partir de los datos recabados entre julio y septiembre de 2016 de más de tres millones de dispositivos Android de todo el mundo, la lista de las diez apps que más recursos de móviles y tabletas devoran es la siguiente.

1. Snapchat

La aplicación que supo hacerse un hueco entre los más jóvenes a base de mensajes efímeros y máscaras para fotos y vídeos es la que mayor impacto negativo tiene en los dispositivos si se analizan conjuntamente los tres indicadores medidos por Avast Software: uso de batería, espacio de almacenamiento ocupado y consumo de tarifa de datos.

2. Spotify Music

Aunque no realiza un consumo excesivo de batería mientras se utiliza, Spotify se lleva la medalla de plata de esta clasificación por culpa del espacio que ocupan las canciones descargadas. Además, hay que recordar que esta aplicación puede devorar rápidamente la tarifa de datos si no se utilizan redes wifi cuando se escucha música en streaming.

3. Wattpad

Este lugar de encuentro entre escritores y lectores que permite que cualquiera publique sus propios relatos aparece en este ranking porque cuenta con un sistema de notificaciones y puntuaciones que lo asemeja a Facebook, de tal modo que consume muchos recursos cada vez que los usuarios son avisados de novedades y acuden a Wattpad a ponerse al día y a relacionarse con otros como lo harían en cualquier red social.

4. Line

De origen japonés, esta aplicación de mensajería instantánea, llamadas y videollamadas que compite con WhastApp y Telegram tiene un claro punto débil frente a sus rivales, dado que necesita más recursos que ellos a la hora de funcionar en móviles y tabletas.

5. Amazon compras

Amazon también cuenta con apps para facilitar el trámite de pedidos desde dispositivos móviles, como Prime Now

Aunque muchos siguen prefiriendo hacer sus compras online desde ordenadores de sobremesa y portátiles, Amazon también cuenta con apps para facilitar el trámite de pedidos desde dispositivos móviles. Una de las más recientes es la de su reparto exprés, Prime Now, pero la que se cuela en esta lista es la del servicio clásico, Amazon compras.

6. Tinder

Con unos 50 millones de usuarios en todo el mundo, la reina de las apps para ligar y conocer gente nueva ocupa la sexta posición de esta clasificación. Avast Software recalca que es la primera vez que Tinder aparece entre las diez apps más chupópteras de su informe, por lo que su entrada puede deberse a alguna configuración de las últimas actualizaciones.

7. SmartNews

La cantidad de tráfico de datos que necesita para ofrecer servicio al usuario es la razón de la aparición en este ranking de SmartNews, un “agregador” de noticias que ofrece contenidos de NBC News, USA Today, Time, TechCrunch, The Huffington Post, Quartz, The Verge, VICE, Vox.com, Reuters o Fast Company, entre otros.

8. Clean Master

Una de las apps más recomendadas para liberar espacio en los móviles consume muchos datos para llevar a cabo su labor

Es una de las apps más recomendadas para liberar espacio en los móviles Android, en busca de archivos basura, así como para protegerlos frente a ciertas vulnerabilidades. Sin embargo, el precio que hay que pagar por ello es el elevado consumo de datos que Clean Master necesita para llevar a cabo su labor.

9. Hojas de cálculo de Google

Al igual que Tinder, esta app de Google es la primera vez que aparece entre el top ten de Avast Software, que destaca que durante las pruebas realizadas fue muy sorprendente ver cómo el teléfono móvil se ralentizaba para mostrar una simple hoja de datos y cómo se calentaba al editar los archivos almacenados en la aplicación.

10. The Guardian

Podcasts, vídeos, alertas informativas, configuración de secciones favoritas y otras funcionalidades hacen que la aplicación móvil del diario británico The Guardian ofrezca un servicio de lo más completo al usuario, pero a costa de sacrificar recursos del dispositivo.