Un extremeño copia un programa informático y se atribuye falsos premios

El informático alicantino Carlos García, de 33 años, creó un programa de contabilidad en 2007 para mejorar la facturación de las pequeñas y medianas empresas. Lo llamó Facturascripts. Se trata de un sistema informático gratuito y de facturación libre. Cualquiera puede entrar en facturasscripts.com, se lo descarga y listo. “Lleve al día su contabilidad sin saber de contabilidad”, dice García en su web. El pasado viernes, este joven entró en su página y recibió decenas de correos electrónicos: “Roberto Salguero te ha copiado el software y dice que ha ganado premios internacionales con él”, le advertían. La Asociación del Software libre de Cataluña va a denunciar el caso, según ha declarado a este periódico su presidente, Carlos Ortega.

Roberto Salguero, natural de Zafra, Extremadura, es el presunto creador de Stgestión.es, un programa idéntico a Facturascripts.“Invertimos muchísimo tiempo en diseñar formularios que se entiendan a simple vista”, dice su web. “Accesible y fácil”, añade. El hombre ha divulgado todo lo que ha podido su presunto falso desarrollo. El pasado 12 de enero, el diario Hoy Extremadura publicaba: “Roberto Salguero, reconocido con uno de los premios internacionales más importantes de desarrollo software”. Y hace cinco días, El Periódico Extremadura contaba: “El alcalde de Zafra recibe al creador de Stgestión, la aplicación que cuenta con 2.400 usuarios”. Este periódico se ha puesto reiteradamente en contacto con Roberto Salguero, que no ha contestado a ninguna llamada ni a ningún mensaje en las últimas 24 horas.

“No daba crédito”, dice por teléfono Carlos García, creador de Facturascripts. “Es un canteo. Busqué a Salguero por Facebook, se lo dije y me contestó: ‘No tenemos que echar por tierra todo esto, tengo un hijo”. Este mensaje no se puede comprobar. Según García, ha sido borrado. “No entiendo por qué hace esto si es un programa de software libre, simplemente tiene que conservar mi nombre y, si quiere, hasta puede beneficiarse de ello”, argumenta García.

Pese a ser un programa de descarga gratuita, García es autónomo y vive de Facturascripts. Crea diversos complementos, como mejoras visuales o nuevas funciones que se van añadiendo al programa y, si una persona los quiere, se lo descarga previo pago de un precio que va desde 30 hasta 59 euros. “Me da para un sueldo”, dice. Su programa, alabado por distintas webs de informática, cuenta con una comunidad activa de 2.500 usuarios. Casualidad o no, entre estos clientes activos que comentan problemas y sugieren dudas se encuentra Roberto Salguero. “De repente lo busco y veo que está ahí”, cuenta García. “No paraba de comentar dudas”. La última, el 4 de febrero: “¿Cómo podemos hacer [para] que a la hora de facturar [aparezca] en la factura, o cualquier otro documento sus datos fiscales y cuando yo realice cualquier documento aparezcan los míos, pero siempre utilizando el mismo sistema? Gracias”.

Salguero ya no podrá comentar más porque García le ha dado de baja. Pero, ¿es legal beneficiarse del software libre?, ¿puede cobrar alguien por ello? “Cualquier persona puede descargar el producto y redistribuirlo, pero tienes que mencionar siempre al creador”, advierte Carlos Ortega, presidente de la Asociación del Software libre de Cataluña y asesor legal de García en todo este asunto. “Es un caso flagrante de mala fe y encima se jacta de ello. Estamos hablando de un incumplimiento de licencias de programas. Es como si coges el Windows, lo pirateas, lo revendes y encima dices que es tuyo”, explica. “Estamos analizando el caso con mucho detalle, pero claro que vamos a denunciarlo”.

La página web del empresario extremeño cuenta, además, prácticamente con los mismos apartados que la de Facturascripts e incluye un botón de “planes y precios”. Si se pincha en este enlace, se redirige a la portada de la web. García teme que se haya estado beneficiando económicamente con su programa. El alicantino ha aportado a este periódico cuatro pruebas informáticas que demuestran claramente que se trata de un presunto plagio. El alicantino incluso ha subido un vídeo a Youtube explicando cómo ha descubierto todo. Este supuesto plagio ha llegado a debatirse en Forocoches.

Pero esto no es todo. El logo de Stgestión es idéntico al de una empresa de construcción en la India, cuyo nombre es Satyam Tech, según ha descubierto también Carlos García. El friso de la web que dice "Conecta tu tienda Online!" es calcado al de la página quartup.com . A pesar de todo ello, el extremeño ha presumido en entrevistas realizadas en los medios de comunicación regionales de haber ganar premios internacionales con su programa, entre ellos, el Watts S. Humphrey Software Process Achievement Award. “La verdad es que el galardón reconoce un trabajo que me ha ocupado unos cuatro años. Es un orgullo ser la segunda persona de habla hispana en conseguirlo en la historia de los premios y pertenecer a ilustres premiados, como la NASA e IBM, entre otros", relataba el presunto plagiador al diario Hoy Extremadura. Sin embargo, los galardones de este año todavía no se han entregado y él ni siquiera está nominado, tal y como se puede comprobar en la web. Y, el pasado año, lo ganaron las empresas multinacionales Nationwide IT y Raytheon.

Este caso recuerda al de los móviles Zetta, ocurrido hace unos meses en la misma localidad pacense. Dos jóvenes compraban terminales de la marca china Xioami y los vendían como “extremeños” añadiéndoles carcasas nuevas con el logo de una bellota mordida. La Junta de Extremadura ha asegurado a este periódico que ni Zetta ni Stgestión han recibido ningún tipo de ayuda pública.