Nintendo Switch: las cinco claves de su éxito

La industria del videojuego vive un momento histórico. Nintendo, la compañía con sede en Kyoto y la certeza de ser la firma más trascendente del entretenimiento digital, vuelve a la carga con un nuevo sistema, esta vez híbrido entre sobremesa y portátil, que intentará revolucionar el mercado tal como lo hicieron NES, Nintendo DS o Wii: Nintendo Switch, que sale hoy a la venta por 329,90 euros. Los juegos costarán 59,99 euros en la mayoría de casos (siempre hay excepciones).

Tras el estrepitoso fracaso de Wii U, que no ha sumado más que un 10% de las ventas acumuladas con Wii (13,6 millones frente a más de 100 millones en todo el mundo), Switch llega con unos mandos revolucionarios y lo hace acompañada en su lanzamiento del que es posiblemente el proyecto más grande de la Gran N en el que se hayan inmerso nunca: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Viendo lo histórico y trascendente de estos lanzamientos, la compañía liderada por Tatsumi Kimishima quiere volver a tocar el cielo con las manos. Ahora bien, ¿cuáles son las claves que pueden llevar al éxito a Nintendo Switch?

Switch: Un concepto revolucionario

En primer lugar, el concepto de la consola. ¿Qué es Nintendo Switch? Si acudes a una gran superficie y ves esta máquina expuesta, te darás cuenta de que es tanto una máquina portátil como una sobremesa; y es que esa tableta modular a la que se le ponen dos mandos (Joy-Con) con botones a cada lado a través de dos rieles, también tiene un Dock Station, que no es otra cosa que un transmisor de señal de la tableta al televisor con resolución Full HD 1080p.

Era importante responder las necesidades de su público, pues por un lado Wii U no estaba a la altura en el terreno doméstico; mientras que Nintendo 3DS, que cumple ya seis años, no da la talla a nivel tecnológico y se estaba empezando a quedar obsoleta. Switch tiene una doble tarea, y es esa oferta de tener un dos en uno lo que la convierte en algo único. Con solo poner la consola sobre ese Dock Station, transformaremos Switch en una consola tradicional, controlable con un mando clásico o con los mencionados Joy-Con.

Los Joy-Con, la evolución del Wii Mote

Los nuevos controladores de la comsola.

Hace ya diez años, cuando Wii se coló en el salón de prácticamente la totalidad de hogares españoles, los Wii Mote y sus correas pasaron a formar parte de nuestras familias. El control por movimiento fue algo fresco, pero los Joy-Con quieren ir un paso más allá. Sus dimensiones son ahora mucho más reducidas, aunque las apariencias engañan, porque en esos pequeños dispositivos se esconde la vanguardia tecnológica elevada a la máxima potencia: control por movimiento, giroscopio, sensores infrarrojos para determinar distancia, forma y tamaño, lector NFC para las figuras interactivas amiibo o un montón de botones para utilizar estos controladores tanto en vertical como en horizontal. ¿Que quieres jugar a Mario Kart con tus amigos? Los dos podéis, uno con cada mando. ¿Prefieres sentir literalmente cuántas canicas hay dentro de una caja? También puedes, pues el mayor secreto de los Joy-Con es la Vibración HD, una tecnología basada en el reconocimiento háptico que lleva la vibración clásica a un nivel que solo se puede describir si lo experimentamos empíricamente.

El sello de Nintendo: sus exclusivas

Hay que ser único para alcanzar el éxito en el competido y poblado mundo de los videojuegos. Para ello hacen falta franquicias con una enorme idiosincrasia y personalidad. Nintendo tiene la tranquilidad de tener un abanico enorme de nombres que solo se podrán jugar aquí, y entre ellos tenemos The Legend of Zelda: Breath of the Wild o estas próximas Navidades el prometedor Super Mario Odyssey.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

Pero a estos tenemos que añadir para el periodo de comuniones Mario Kart 8 Deluxe o en verano Splatoon 2. Además, se espera que a haya también algo de Pokémon para este año. ¿Qué puede fallar así? La única preocupación que tienen ahora los fans es que no se recuperen franquicias clásicas que llevan tiempo desaparecidas, como Metroid o F-Zero. Sin embargo, Nintendo ha prometido “un gran lanzamiento cada mes”, ahora que han unificado los equipos de desarrollo. Muchas promesas, ¿cumplirán las expectativas de los fans? El producto lo tienen, ahora queda cocinarlo.

La portátil más potente jamás creada

Switch tiene la baza de ser la portátil más avanzada de la historia

La potencia de Nintendo Switch será inferior a la de PlayStation 4 y Xbox One, eso hay que dejarlo claro. Sin embargo, a nivel portátil nunca habíamos visto algo tan sorprendente en cuestiones técnicas. La pantalla de Switch, con una diagonal de 6.2 pulgadas (más grande que un Galaxy Note 7 o un iPhone 7 Plus) en resolución HD, hace que dé la sensación de tener un juego tradicional de televisión en nuestras manos. Y creednos, es maravilloso. Si disfrutáis de los videojuegos, sabed que podéis llevar este concepto a cualquier parte (a pesar de la corta duración de su batería, que oscilará entre las 3 y las 6 horas) es algo que va a jugar muy a favor de su éxito comercial. Cuando la gente sepa que puede llevar un FIFA idéntico al de PS4 en su bolsillo, pero que también lo pueda ejecutar en su televisor, quizá más de uno se replantea qué versión comprar. A pesar de esa pequeña diferencia gráfica, Switch tiene la baza de ser la portátil más avanzada de la historia.

Sensaciones Premium: estilo Apple

Los usuarios de dispositivos Apple saben qué es tener entre manos un terminal Premium, de esos que da gusto coger; aunque también es cierto que va acorde con el precio que se paga. Nintendo Switch costará 329,90 euros, un precio ligeramente superior al de sus competidoras directas –pero inferior al que tuvieron estas en sus respectivos lanzamientos-, y lo cierto es que da la sensación de haber comprado una consola con una calidad sobresaliente. Los materiales de construcción se sienten duraderos, tanto en los botones como en los acabados; además, la refrigeración trasera de la consola hace que no se caliente tras largas sesiones de juego y que tampoco haga ruido. Es fina, ligera y cómoda, algo que generó mucho escepticismo cuando vimos su tráiler de presentación el pasado mes de octubre. Ahora, con una Nintendo Switch en nuestros hogares, todo hace indicar que desde la compañía japonesa están cimentando el camino a la perfección para alcanzar ese éxito tan deseado.