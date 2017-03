Cómo usar el móvil para no olvidarse de nada

Algunas 'apps' te ayudan a recordar la hora de tomar las medicinas o el cumpleaños de un amigo. En el vídeo, la aplicación Wunderlist. GETTY

El cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas con una capacidad de almacenamiento de datos que podría equivaler a 2,5 petabytes (2 millones y medio de gigabytes), lo que supone un vídeo en alta resolución de 33 años de duración. Con este potencial, ¿cómo es posible que cada día nos olvidemos las cosas más simples? Lo cierto es que las distracciones continuas, la falta de concentración o incluso la falta de entrenamiento de la memoria hacen que cada día olvidemos muchos datos útiles y que tengamos que recurrir a apuntarlo todo para recordarlo.

Antes de la era móvil cualquiera era capaz de almacenar los números de teléfono de al menos 20 amigos y familiares, saber cuándo eran sus cumpleaños o acordarse, sin falta, de pagar el recibo de la comunidad. Hoy nos hemos vuelto cómodos y dependemos demasiado del móvil como una extensión de nuestra memoria. No es que no tengamos capacidad, pero es cierto que con el ajetreo diario a nadie le viene mal una ayuda.

Lista de tareas

Una de las cosas que más nos cuesta retener son las tareas que debemos hacer diariamente, teniendo muchas veces que posponerlas para otro momento por no haberlo recordado. Para ello la industria de las aplicaciones móviles tiene un buen catálogo de soluciones que evitan que tengamos que echar mano de un bolígrafo y un bloc de notas. Por ejemplo si queremos recuperar el típico taco de notas que se pegan en cualquier parte, solo tenemos que echar mano de ColorNote, una app que se comporta como un taco de notas de colores. Lo bueno que tiene es que, además de que no se despegan, puedes colocar una nota que sea importante en la pantalla de inicio del móvil, igual que cuando lo hacías en la nevera para recordarlo al día siguiente.

Google Keep, Microsoft OneNote y Evernote, por su parte, son las aplicaciones más populares para guardar tareas, recordar cosas o simplemente llevar anotado lo que no queremos olvidar para que podamos echar mano de ello en cualquier momento. Evernote fue una de las pioneras que comenzó como organizador de marcadores para navegadores y que se convirtió rápidamente en algo más que un organizador de enlaces web. Keep, por su parte, parece una especie de cajón de sastre donde ir acumulando notas tipo Post-it, que se pueden clasificar por colores, configurando un mosaico muy útil para acordarnos de un solo vistazo de cosas que ya ni siquiera recordábamos haber apuntado Tanto Evernote, Keep y OneNote guardan imágenes instantáneas o escanean documentos que puede interesarnos llevar siempre con nosotros para tener un acceso visual al recuerdo. Además, existe la posibilidad de tomar notas de voz o incluso dibujar directamente algo. La ventaja de estos servicios es que pueden sincronizarse desde cualquier dispositivo.

Memoria colectiva

Tanto OneNote como Evernote fueron creados como servicios para aumentar la productividad y enlazar el móvil con el entorno de trabajo. En este sentido, Wunderlist es otra aplicación multidispositivo que ha sido creada específicamente para coordinar proyectos de trabajo y compartir tareas pendientes. Aun así también permite que compartamos otros recordatorios más personales, como la lista de la compra entre miembros de una misma familia, al igual que hace la app Out Of Milk, de la cual hablamos recientemente.

De la misma manera, la aplicación Any.do, funciona más como una agenda de actividades diarias y calendarios que sincronizar con otras personas y otros dispositivos. Incluso incorpora un sistema que nos repasa cada día, a la hora que elijamos, las tareas que tenemos pendientes y marcadas para la jornada.

Cuándo fue la última vez que…

¿Cuándo fue la última vez que llamé a mis abuelos? ¿Cuándo fui a la peluquería? Son algunas de las preguntas típicas de un desmemoriado. Para esto, aplicaciones como The last time o Last Time I... pueden decirnos los días que han transcurrido desde una determinada cosa que le hayamos indicado previamente.

No olvidar las medicinas

Otro de los despistes que solemos tener es olvidarnos de que tenemos que tomar determinada medicina, tanto para el que tiene que curar una enfermedad temporal, como para el que toma pastillas a diario y necesita gestionar y recordar todas las dosis. En este caso podemos contar con MediSafe, una especie de pastillero virtual que nos va a recordar la pastilla que toca en cada momento.

Más específica es la app Recuerda píldoras, que ayuda a la siempre ardua tarea de no olvidarse de tomar los anticonceptivos. De los mismos desarrolladores, SMSROBOT LTD y más propio aún para mujeres es la aplicación Bloom Periodo y Ovulación, que ofrece un seguimiento completo de los ciclos menstruales, algo que puede ayudar a saber cuál será el próximo periodo de ovulación.

Por otra parte, y siguiendo con el tema del cuerpo humano, podemos aprovechar las apps Reemplalentillas y Contact Lenses Time, que nos van a ayudar a gestionar el uso de las lentes de contacto para que no se nos olvide reemplazarlas cuando sea necesario.

Recordar los aniversarios

Todos sabemos las consecuencias de olvidarse de la fecha de cumpleaños de un amigo o del aniversario que conociste a tu pareja. Cumpleaños (Birthdays) y My Day Countdown, son dos aplicaciones sencillas que nos ofrecen un recordatorio de los eventos que no debemos olvidar bajo ningún concepto. La primera incluso envía una tarjeta de felicitación que elijamos. Lo bueno es que también nos envían recordatorios de los eventos unos días antes para que nos dé tiempo a pensar un regalo para la ocasión e incluso nos informan del día de la semana en el que será el próximo cumpleaños.

Igualmente, en el plano de las relaciones humanas digitales, algunas apps de redes sociales ofrecen recordatorios a sus usuarios, como las fechas de cumpleaños o el comienzo de un trabajo. Normalmente, son hechos que hemos publicado nosotros mismos anteriormente, como en el caso de Facebook, con su servicio Un día como hoy; o bien cuestiones laborales como en LinkedIn y su Dale la enhorabuena a X por su aniversario de trabajo.

Ejercitar la memoria

Y si falla la memoria, ¿por qué no entrenarla al igual que hacemos con los músculos? Precisamente otro de los partidos que podemos sacarle al móvil en relación con nuestra capacidad cerebral es practicar algún juego que ayude a ejercitarla. Lumosity - Brain Training, es un buen ejemplo, sus creadores afirman que el proyecto está avalado por un equipo de investigadores que han confeccionado los 25 juegos de ejercicios mentales de los que consta la app Se basa en sesiones de entrenamiento diarias, que se adaptan al nivel de cada individuo, y que ponen a prueba cinco habilidades cognitivas.

Otro caso de éxito es Peak - Brain Games, una aplicación que fue premiada en 2016 como una de las mejores apps para Androide, y que ofrece 35 juegos para activar nuestra mente e incentivar la memoria, proponiéndonos un juego cada día. Por su parte, las apps Juegos de memoria y Memorando ofrecen competir con otros usuarios mientras nos entrenamos nosotros mismos.

Los creadores de este tipo de aplicaciones de entrenamiento mental, como Elevate, afirman que fomentan, además de la memoria, la concentración, la expresión oral, la velocidad de lectura y las aptitudes matemáticas entre otras cosas.

Este tipo de servicios suelen tener algún juego desbloqueado, pero si se quieren completar es necesario pagar para seguir avanzando. Por ejemplo, en el caso de Luninosity, tiene un coste de unos 12 euros mensuales, si se le quiere sacar todo el partido.