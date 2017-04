Cómo usar el navegador GPS en el móvil sin necesidad de datos

El auge de los smartphones se ha llevado por delante a diferentes productos que ya contaban con una categoría propia como las cámaras compactas, pero no ha sido en el mundo de la fotografía el único mercado en el que los móviles han causado estragos: también entre los navegadores GPS. No hace tanto tiempo marcas como TomTom o Garmin se habían hecho fuertes comercializando un tipo de navegador autónomo que se pegaba en el parabrisas del coche y que, de alguna manera, revolucionó la forma de viajar para muchos conductores. Sin embargo, la gloria duró poco puesto que los móviles ofrecían el mismo servicio sin necesidad de un hardware adicional y con el valor añadido de contar con una conexión de datos suficiente.

Sin embargo, no todo el mundo cuenta con un plan generoso y los que dispongan de unos pocos megas al mes, mirarán con preocupación a las actuales aplicaciones de navegación GPS, cada vez más dependientes de servidores. También quienes viajen por el extranjero y no quieran llevarse disgustos a fin de mes con el roaming. La gran noticia es que existen alternativas, tanto para Android como para iPhone, que no requieren forzosamente de una conexión a internet para navegar:

Google Maps

Aunque la aplicación de mapas de Google requiere, en sí, de una conexión a internet para su funcionamiento, los desarrolladores permiten al usuario descargar áreas concretas, las que más sean utilizadas. Esta descarga incluye únicamente la cartografía navegable, pero lógicamente y al ser sin conexión, no incorpora ni la información relativa al tráfico ni otro tipo de incidencias que se obtienen gracias a la conexión a Internet. Para descargar las áreas, se debe acceder a Ajustes/Zonas sin conexión y ahí seleccionar con el dedo en el mapa las áreas que se deseen. Google establece una caducidad, no obstante, para las mismas (un mes aproximadamente), obligando al usuario a volver a cargar la zona y de esta manera se asegura que se dispone de los mapas más actualizados. Carece también de avisos por presencia de radares y controles de velocidad.

Sygic

Se trata de una de las aplicaciones de navegación GPS más populares entre los usuarios de dispositivos móviles. Se trata de una aplicación que sigue el modelo freemium (gratuita en un número limitado de funciones, pero de pago para los extras que el usuario desee incorporar). La principal ventaja de Sygic es que disfruta de la excelente cartografía que emplea TomTom, que lleva ya años en este negocio. A diferencia de Google Maps, en esta aplicación se descarga por defecto toda la cartografía del país tan pronto como se activa la aplicación y de esta manera únicamente será necesario el consumo de datos para el aviso de tráfico o radares.

Se puede utilizar Here We Go sin conexión a internet: el usuario puede descargar la cartografía navegable por país

Here We Go

Nokia también se aventuró en el terreno de los mapas navegables y tras diversas adquisiciones y posterior evolución del producto, logró dar con una app de navegación, Here, que ha recibido siempre excelentes críticas de aquellos que se han animado a instalarla en sus móviles. En su última versión, y con nuevos propietarios (fue vendida a un grupo de fabricantes de coches), la app ha evolucionado hacia un sistema integral de transporte y ocio que cuenta con la geolocalización como punto de partida para una serie de servicios, y entre ellos, la navegación GPS. Esta aplicación cuenta como principal gancho la posibilidad de utilizarla sin conexión a internet, pudiendo el usuario descargar la cartografía navegable por país. El uso con acceso a datos incluye el tráfico y la reprogramación de la ruta en caso de atascos, y también el transporte público. Al igual que Google Maps, carece de alerta por presencia de radares como punto en contra.

KartaGPS

Ha sido la última en llegar, pero esto no ha sido un problema para que acumule miles de votos positivos entre los usuarios de las tiendas de aplicaciones. Si queremos buscar un semejante en su esquema de producto, este sin duda sería Sygic: KartaGPS se basa en un modelo freemium mediante el cual el usuario cuenta de forma gratuita con una cartografía navegable, pero los extras (radares, tráfico, voces) se facturan aparte. No es una mala solución para quienes quieran contar con una app de navegación sin compromisos y que además, pueda utilizarse sin acceso a internet. Esta aplicación emplea cartografía de OpenStreetMap.