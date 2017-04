Facebook estrena un sistema para detectar las noticias falsas

“Queremos que la información que se comparte en Facebook sea veraz, en serio”, sostiene Adam Mosseri, vicepresidente de News Feed, el flujo de noticias, la portada actualizada constantemente que todos los usuarios encuentran nada más entrar en su servicio. A partir de este viernes Facebook va a poner un filtro para detectar bulos, noticias falsas y propaganda de modo que se alerte al usuario sobre la escasa veracidad del contenido que ve y se frene su difusión. En un principio estará activo en 14 países, entre los que no se encuentra España. Aunque no revelan la lista, cree que va a generar gran impacto: “Lo verán cientos de millones de usuarios”. Facebook cuenta con más de 1.700 millones de perfiles activos en todo el mundo. Alemania fue el primer lugar en el que, de forma experimental, integraron parte de este nuevo sistema.

A los de Menlo Park les obsesiona que hagan precisamente lo contrario de lo que se espera en Facebook. “Nuestra naturaleza es compartir. En estos casos pedimos que no se haga, que se frene la difusión”, reitera Mosseri a través de una conversación telefónica.

El directivo reconoce que las noticias falsas son una lacra para su compañía, pero con algunos matices. No cree que sea algo nuevo y tampoco que toda la responsabilidad sea suya. Facebook se centra en tres ejes para desactivar este contenido: Eliminar los incentivos económicos de este tipo de publicaciones, crear nuevos productos que pongan freno a este contenido y ayudar a la sociedad a tomar decisiones basándose en una información.

Mosseri cree que el primer punto es una de las claves para que deje ser atractivo llenar la red, y los muros, de información falsa. “Nos hemos dado cuenta de que casi siempre, el incentivo para crear estas páginas es más económico que ideológico. Casi siempre se repite un esquema: páginas con tres o cuatro frases iniciales, que es lo que se suele ver en el resumen del News Feed, y el resto es publicidad. El 80% o 90% del artículo es publicidad. Cuando alguien hace clic en ello, el dueño de la página se lucra”, desvela.

Cancelar cuentas

Además de contar con un equipo humano dedicado a comprobar la veracidad de los hechos, van a poner especial atención a aquellos que compran anuncios para dar más visibilidad a noticias falsas y añadir una capa de inteligencia artificial para detectar mejor a partir de patrones de comportamiento. Añade que no les va a temblar el pulso a la hora de dar de baja y cancelar las cuentas que han sido germen de este tipo de contenido.

Mosseri insiste en que van a hacer un esfuerzo por identificar y reducir este contenido. “No podemos ser jueces de la verdad, pero sí trabajar con organizaciones que nos ayudan a tomar mejores decisiones y nos dan contexto a la hora de valorar

La implicación de los usuarios a la hora de denunciar la información sospechosa será una de las opciones que Facebook quiere impulsar, con un botón para marcar como dudosos los enlaces. La red social lo comprobará y, aunque no lo censure, los perfiles que lo vean a partir del momento en que se decida que no es un hecho cierto, verán cómo se marca con un signo y recibirán una advertencia antes de compartirlo de nuevo.

“Vamos a mejorar la forma en que se decide qué te aparece en el muro. Por ejemplo, notamos que muchas veces, cuando alguien lee un artículo no lo comparte. Y viceversa, muchas veces lo más compartido no se lee. Queremos que lo falso no se difunda sin control, incluso aunque no se haga clic en ello”, dice para explicar los cambios en su algoritmo.

Por último, y con intención de ofrecer una información de más calidad a los usuarios, quieren trabajar de manera más cercana con los medios. Para ello han creado el Facebook Journalism Project. “Tenemos el compromiso de hacer mejores herramientas, servicios y productos juntos. Para que los ciudadanos estén mejor información. Estamos acercándonos a expertos, como la escuela de periodismo Walter Cronkite de Arizona y en colaboración del News Literacy Project, una iniciativa sin ánimo de lucro que ayuda a formar a los perfiles sobre cómo contrastar mejor en Facebook”, desgrana. Además, se han sumado a la News Integrity Initiative, un grupo de 25 miembros que combina tanto empresas de medios como instituciones o fundación como Mozilla. El fondo inicial cuenta con 14 millones de dólares para profundizar en investigaciones sobre noticias, formatos y su difusión.