Un coche de choque de 1960 se convierte en el más veloz del mundo

El ingeniero Colin Furze ha creado un coche de choque que alcanza la velocidad de 160 kilómetros por hora.

Un coche de choque de 1960 se ha convertido en el vehículo más rápido de su modelo, al alcanzar los 160 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima de esos coches es de ocho kilómetros por hora. El ingeniero e inventor amateur británico Colin Furze es el responsable de la hazaña, que acaba de entrar en el Guinness World Records, el libro de los récords. Furze —quien ya había construido otros vehículos que quebraron récords, como el carro de bebé y el scooter de movilidad más rápidos del mundo— personalizó el auto de choque con un motor de motocicletas Honda de 660cc, pero mantuvo el chasis y el tamaño de las ruedas para preservar el diseño original del coche, conforme las reglas del Guinness para adjudicar el título.

Furze tardó tres semanas en construir el auto y registró todo el proceso en su canal de YouTube. En los vídeos, el inventor señala el desafío específico de mejorar la velocidad del coche manteniendo el pequeño tamaño del modelo de los parques de atracciones. Para disminuir el peso del vehículo y alcanzar la velocidad máxima, el ingeniero quitó Furze también necesitaba disminuir el peso del coche del parachoques para alcanzar velocidades máximas, así que él quitó los trozos más pesados como la protección lateral.

Top Gear, el popular programa británico sobre coches de velocidad, había desafiado a Furze a crear el coche de choque más veloz, por eso el primero en probar el invento fue un piloto profesional de la atracción, conocido como the Stig. Ese piloto condujo a la velocidad exacta de 161.476 kilómetros por hora. "Estamos acostumbrados a ver the Stig conduciendo a altas velocidades, pero él generalmente utiliza coches deportivos. Verle pasar en un coche de choque clásico a 160 kilómetros por hora fue surrealista y muy impresionante", afirmó Lucia Sinigagliesi, del the Guinness World Records, que oficializó el desafío.