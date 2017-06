Un periódico digital personalizado para 175 millones de personas

Fundado en 2012, Toutiao ("titulares", en mandarín) se ha convertido en el principal canal a través del cual los internautas del gigante asiático -especialmente los jóvenes- se informan de lo que sucede en su país y en el mundo. Irónicamente, Toutiao prácticamente no crea contenidos: las noticias proceden de más de 4.000 medios de comunicación, aunque también se incluye material generado por los propios usuarios, generalmente vídeos cortos.

El secreto de su éxito está en la inteligencia artificial. Cuando uno abre la aplicación, el algoritmo crea una serie de contenidos personalizados dependiendo de la localización de cada usuario, su género, el sistema operativo del teléfono que usa (iOS o Android), y la información en sus redes sociales si decide compartirla. "Si un usuario usa Android y está en el noroeste de Pekín, es probable que el sistema ofrezca noticias de ciencia y tecnología (en esa zona de la capital se encuentra un importante centro de empresas tecnológicas). En cambio, si usa iOS y se encuentra en Lujiazui, en Shanghái, seguramente en un principio aparezcan noticias financieras", ilustran desde la empresa.

Cuanta más información se recibe de la actividad de cada uno de sus usuarios (qué ven, cuánto tiempo permanecen en cada artículo, dónde comentan, qué comparten o cómo interactúan entre ellos), más se afinan los resultados. Los ingresos de la empresa proceden casi únicamente de los anunciantes, a los que pueden ofrecer una segmentación basada en múltiples variables.

Según datos de la empresa, cada persona pasa una media de 76 minutos al día dentro de la aplicación, una cifra que solamente es superada por el popular WeChat, un servicio de mensajería instantánea que se ha convertido en la red social por excelencia. El crecimiento exponencial de la aplicación ha situado a la compañía en el foco de los inversores chinos: tras su última ronda de financiación, según varios medios locales, habría logrado reunir hasta 1.000 millones de dólares.

Para Qiao Mu, analista independiente de medios de comunicación, el éxito de Toutiao responde a la rápida expansión del Internet móvil y de las redes sociales y al hecho de que los medios de comunicación tradicionales no han sabido adaptarse a las necesidades de los consumidores. Pero considera que estas cifras de inversión mareantes "no son coherentes" con la situación actual de la empresa: "Tienen un mercado grande, pero no olvidemos que no crean contenido propio u original, sino que simplemente es una compilación de cosas generadas por otros".

Pero quizás lo que interesa a los inversores es lo que la empresa desarrolla en lo que llaman "laboratorio de inteligencia artificial". Toutiao ha creado un robot que escribe noticias de forma automática, el Xiaomingbot, principalmente sobre resultados deportivos o finanzas. Durante los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, por ejemplo, el sistema generó 90 artículos en tres días "a casi la misma velocidad que una retransmisión en directo por televisión". Actualmente el robot Xiaoming sigue produciendo contenido para los usuarios, sobre todo relacionado con resultados de la NBA o las ligas de fútbol europeas.

Ante la enorme cantidad de artículos que se distribuyen a diario, Toutiao se enfrenta también a una batalla contra las informaciones falsas o los rumores, además de tener que filtrar aquellos contenidos que, por la propia censura en China, están prohibidos en el país. De nuevo, una máquina es la que se encarga de identificar estas piezas para que después un empleado de carne y hueso decida qué hacer con ellas. Si éste considera que la historia no cumple los estándares requeridos, se elimina y la compañía envía un mensaje de aviso a todos los usuarios que han leído el texto.

Otro problema derivado de la extrema especialización que ofrece Toutiao es que si uno solamente ve lo que quiere ver durante mucho tiempo, puede acabar olvidándose del resto. Esta homogenización de contenidos aumenta la posibilidad de consumir información sesgada, especialmente si el algoritmo arroja siempre el mismo tipo de información o las mismas fuentes. "No podemos culparles de este problema porque no lo han creado, pero al tener un mercado tan grande, sí lo están expandiendo", señala Qiao. Y más en un país como China, donde es prácticamente imposible encontrar versiones que se desvíen de lo oficial: "Verás que en la aplicación abunda el entretenimiento, pero en raras ocasiones sobresalen los temas políticos", reflexiona el experto.