Las ‘apps’ más caras del mundo

Las 'apps' para iOS pueden tener un precio máximo de 999,99 euros, mientras que el límite para las de Android es de 350 euros. VÍDEO: QUALITY

Durante 2016 se realizaron 90.000 millones de descargas desde las tiendas de aplicaciones móviles, según datos de App Annie. Esto hizo que los desarrolladores facturaran unos 89.000 millones de dólares gracias a la publicidad insertada en sus productos, así como a las cantidades que desembolsaron los usuarios tanto por las apps de pago como por las compras integradas en algunas aplicaciones. Por su parte, Google y Apple también se hicieron con una parte del pastel y conjuntamente se llevaron unos 15.000 millones de dólares en comisiones por canalizar esas ventas desde sus respectivas tiendas.

Estas cifras no harán otra cosa que crecer durante los próximos ejercicios: App Annie calcula que en 2020 los ingresos del mercado mundial de aplicaciones móviles alcanzarán los 189.000 millones de dólares, una cifra que aumentaría si a los usuarios de a pie, acostumbrados a un precio medio de 3,59 euros en las apps de pago, les diera por descargarse alguna de las siguientes aplicaciones, las más caras del mundo.

Las apps más caras para iOS

Cuando un desarrollador pone a la venta una aplicación en la App Store (o iTunes) no puede elegir libremente su valor, sino que debe escoger entre 87 franjas de precios cuyo máximo es 999,99 euros. En ocasiones, esa cantidad puede superarse si el uso de la app está condicionado a la suscripción de un servicio de pago o a compras adicionales.

1. BarMax

Esta aplicación ayuda a preparar el BAR Exam, una prueba que es necesario superar si se quiere ejercer como abogado en Estados Unidos. La descarga de BarMax es gratuita, pero para poder utilizar desde ella todo el temario preparado por el desarrollador hay que hacer una compra integrada por 999,99 dólares. Además, incluye otras opciones como acceso a cuestionarios con 1.500 preguntas por un coste adicional de 249,99 dólares.

2. CyberTuner

Adaptación para iOS de Reyburn Cyber Tuner, un software que desde hace más de 20 años ayuda a realizar afinaciones profesionales de piano. Cuesta 999,99 euros con una suscripción al servicio CyberCare, que incluye actualizaciones de software y soporte personalizado a través del teléfono o correo electrónico. Pero una vez pasados los primeros doce meses, para continuar con los servicios de CyberCare es necesario abonar una cuota anual de 79,99 euros (si no se hace el pago, el usuario podrá seguir usando las opciones básicas de CyberTuner).

3. VIP Black

Con un precio de 999,99 euros, VIP Black es conocida con el sobrenombre de La app del millonario y otorga un trato preferente y beneficios exclusivos en las transacciones realizadas con aquellas compañías que forman parte del club iVIP. Por si su precio no la hiciera ya de por sí prohibitiva, para descargarla es necesario acreditar que se posee un patrimonio superior a 1 millón de libras.

4. Ignition

Se trata de un desarrollo de LogMeIn que permite acceder desde un iPhone o un iPad a cualquier ordenador con sistema operativo Windows o Mac que previamente se haya configurado para facilitar este control en remoto. Además, Ignition dispone de un gestor de archivos que permite transferir documentos entre los distintos equipos con los que está sincronizado. Tiene un precio de 999,99 euros.

5. app.Cash

Creada por la compañía Visiomatic, app.Cash (en algunos países llamada rock.Kasse) transforma cualquier iPhone o iPad en un TPV (Terminal Punto de Venta) táctil, es decir, esas modernas cajas registradoras que vemos en cualquier establecimiento de comida rápida, por ejemplo. Con ella es posible gestionar fácilmente el pedido del cliente, imprimir el recibo correspondiente y llevar al día las cuentas del negocio. Su precio también es de 999,99 euros.

Las apps más caras para Android

Por lo que respecta a Google Play, hasta finales de 2015 lo máximo que se podía pedir por una aplicación en esta tienda era de 199 euros. Sin embargo, a partir de entonces se estableció un nuevo límite para las apps de Android: 350 euros. Estos son algunos de los desarrollos que han alcanzado o se han acercado a esa cantidad.

Las 'apps' de Android pueden costar hasta 350 euros

1. Las joyas de Abu Moo

“¿Quieres comprar una aplicación cara simplemente porque puedes hacerlo? ¿Tal vez buscas impresionar a tus amigos pobres?”. Estos son algunos de los mensajes con los que se anuncia esta colección de seis apps que no sirven absolutamente para nada. Cada una de ellas cuesta 350 euros y al descargarlas simplemente muestra en la pantalla del móvil la imagen de la piedra preciosa escogida: amatista, aguamarina, rubí, zafiro, esmeralda o diamante negro. El que quiera hacerse con toda la colección, deberá desembolsar 2.100 euros.

2. Most Expensive App

Por increíble que parezca, lo cierto es que por ese mismo precio de 350 euros existen muchas otras propuestas en Google Play que son igual de inútiles que las de Abu Moo, como Most Expensive App, I’m Rich!, Certify yourself as rich y similares.

3. Atlas de operaciones quirúrgicas

Basada en la décima edición de McGraw-Hill del Atlas de las Operaciones Quirúrgicas de Zollinger, una referencia mundial entre cirujanos, esta aplicación ofrece por 319,99 euros toda la información de ese libro, así como imágenes y un buscador para localizar rápidamente los datos sobre una determinada operación quirúrgica.

4. Atlas de medicina de emergencia

Al igual que la anterior, Atlas de medicina de emergencia está orientada a la formación de profesionales de la medicina y también ha sido desarrollada por Usatine Media a partir de una publicación de McGraw-Hill. Se vende por 284,99 euros.

Ya por debajo de los 250 euros, seguimos encontrando otras apps relacionadas con los estudios de medicina, como Enfermedades de las uñas, por 234,99 euros; o Enfermedades tropicales, por 219,99 euros.

5. Antivirus Security

Dejando a un lado las aplicaciones para profesionales de la medicina, otra propuesta que llama la atención por su precio en la tienda de Google es este antivirus de la compañía AndroHelm Security, por 129,99 euros.